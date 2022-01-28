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Контрольний – позитивний! Українського тренера ізолювали на Олімпіаді

Андрій Трофімов
28 січня, 10:36
Другий тест Юрая Санітри після прильоту до Пекіна виявився позитивним. Тренер біатлоністів змушений вирушити на самоізоляцію

Санітра - на карантині / Фото: Колаж: Сьогодні

Чоловіча збірна України з біатлону залишилася без головного тренера на Олімпіаді-2022. Юрай Санітра не зможе керувати командою під час підготовки до перших стартів.

Ми повідомляли, що Санітра здав позитивний тест на коронавірус в аеропорту Пекіна. Перевірочний ПЛР-тест зробили фахівцю в олімпійському селищі. І він також виявився позитивним, повідомляє biathlon.com.ua.

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Юрай Санітра склав позитивний тест на COVID-19 / Фото: biathlon.com.ua, Колаж: Сьогодні

Тепер Санітру відправлено на самоізоляцію. Скільки він там пробуде і коли зможе повернутися до роботи, наразі невідомо.

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Нагадаємо, що наші біатлоністи вчора прилетіли до Пекіна. Дар'я Блашко відзначила різноманітність їжі в олімпійській їдальні. І показала свою кімнату.