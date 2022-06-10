10 червня 21:45
Данія 0
Хорватія 1
10 червня 21:45
Австрія 1
Франція 1
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Контракт на бій Усик – Джошуа підписано! Промоутер розповів, як поділять гроші

Сергій Шаховець
10 червня, 18:56
Боксерський промоутер Едді Гірн повідомив, що документи на бій-реванш Усик – Джошуа готові. Офіційно поєдинок буде оголошено наступного тижня

Бій-реванш Усик - Джошуа відбудеться у серпні

Нарешті сага з підписанням контракту на довгоочікуваний реванш Усик – Джошуа наближається до логічної розв'язки. Наступного тижня відбудеться офіційне оголошення мегафайту.

Читайте також: Кинув усе, щоби воювати з Росією. Легендарний Дон Кінг в захваті від Усика

Реклама

Останніми новинами тривалих переговорів поділився промоутер Ей-Джея Едді Гірн. Очікувана дата бою-реваншу між Усиком та Джошуа – 13 або 20 серпня, а ось гроші поділять попалам між боксерами.

"Всі документи підписані, оголосимо про поєдинок у понеділок чи вівторок. Бій відбудеться у серпні. Якщо говорити про фінанси, то доход ділимо 50 на 50.

Звичайно, Джошуа хотів би провести бій у Лондоні, але сторона Усика не була до цього готова, адже на Близькому Сході можна буде заробити вчетверо більше, – наводить слова Гірна Boxingnews24.

Дату реваншу оголосять найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Кілька днів тому колишній чемпіон світу Тоні Беллью нарешті пояснив Джошуа, як перемогти Усика. Британський боксер порадив своєму співвітчизнику нав'язати бійку замість боксу.

Реклама

Цікаво, що у самого Тоні Беллью теж був шанс побити Олександра Усика. Але він програв бій за звання абсолютного чемпіона світу.

Олександр Усік, Тоні Беллью, Ентоні Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні