Конспекти Лобановського: продовж фразу легендарного тренера

6 січня 1939 року в Києві народилася людина, яка увійшла до історії світового футболу. Валерій Васильович Лобановський.

Його титулів та здобутків вистачило б не на одне покоління всіх українських тренерів разом узятих. А "конспекти Лобановського" стали вже мемом у нашому футболі.

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Ми вже розповідали про улюблений анекдот Лобановського, а зараз пропонуємо взяти участь у нашому квізі.

Раніше ми писали, що в Україні знімуть художній фільм "Наставник" про Валерія Лобановського. Події стрічки охоплять середину 70-х років минулого сторіччя. Саме у цей період на весь континент гриміла слава київського Динамо – команди-зірки під проводом Валерія Лобановського.

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1973 року 34-річний тренер отримав запрошення очолити Динамо і за два роки привів клуб спочатку до перемоги в Кубку Кубків, а потім і в Суперкубку УЄФА.