28 серпня 14:30 Про матч
Манчестер Сіті 5
Арсенал 0
28 серпня 14:00 Про матч
Інгулець 3
Маріуполь 0
28 серпня 17:00
Металіст 1925 1
Дніпро-1 2
28 серпня 87’
Динамо 7
Колос 0
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
11 вересня 00:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 00:00
Шахтар --
Дніпро-1 --
11 вересня 00:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 00:00
Колос --
Маріуполь --
11 вересня 00:00
Ворскла --
Десна --
11 вересня 00:00
Верес --
Львів --
11 вересня 00:00
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 00:00
Минай --
Чорноморець --
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Конкурента Зінченка за місце в Манчестер Сіті заарештували за звинуваченням у зґвалтуванні

Олександр Трикіша
28 серпня, 20:30
Футболіст Манчестер Сіті Бенджамін Менді був поміщений під варту до 10 вересня після того, як постав перед судом за звинуваченням у зґвалтуванні

Бенжамен Менді звинувачується у зґвалтуванні / Фото: REUTERS

27-річний захисник звинувачується за чотирма пунктами звинувачення в зґвалтуванні і по одному пункту звинувачення в сексуальному насильстві в своєму будинку.

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  • Вони стосуються ймовірних нападів на трьох жінок, в тому числі на жінку молодше 18 років, в період з жовтня 2020 року по серпень 2021 року.

У заяві в четвер Манчестер Сіті повідомив, що тимчасово відсторонив гравця до завершення розслідування. Зазначимо, що Менді є прямим конкурентом українця Олександра Зінченка на лівому фланзі оборони.

Трохи раніше Менді потрапив в казус, коли забув забрати свій спорткар за 475 тис зі штрафмайданчика. Згідно з правилами, автомобіль повинні були відправити під прес.

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