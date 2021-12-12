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Коммі на колінах: як Ломаченко відправив суперника в нокдаун

Олександр Трикіша
12 грудня, 07:11
Український боксер Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі суддівським рішенням, хоча був близьким до дострокової перемоги, але не став добивати суперника

Ломаченко відправив Коммі в нокдаун / Фото: Getty Images

У сьомому раунді Ломаченко провів класну атаку, яка завершилася лівим хуком та нокдауном Коммі. Ми проводили онлайн бою Ломаченко – Коммі з докладним описом кожного раунду.

Проте гонець не лише зумів піднятися на ноги, а й вистояти до кінця раунду. А потім Ломаченко зменшив темп, що дозволило Коммі дотягнути до кінця поєдинку.

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Втім, на рішення суддів це ніяк не вплинуло. Ломаченко здобув перемогу одноголосним рішенням.

Нагадаємо, що в андеркарті Олександр Тесленко брутально програв нокаутом Джареду Андерсону. Це була друга поразка Тесленка на професійному рингу за 17 перемог.

А ще в одному поєдинку розігріву боксер побував у шести нокдаунах: найяскравіший бій андеркарта Ломаченко – Коммі. Джон Бауза здобув яскраву перемогу, нокаутувавши Майкла Вільямса-молодшого.