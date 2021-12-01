1 грудня 21:45
Дженоа 0
Мілан 3
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Команда Шевченка принизливо програла Мілану

Сергій Шаховець
1 грудня, 23:47
Дженоа на своєму полі поступилася з рахунком 0:3 та погіршила своє турнірне становище у Серії А

Андрій Шевченко програв своїй колишній команді із розгромним рахунком / Фото: Колаж: Сьогодні

У поєдинку 15 туру чемпіонату Італії з футболу Мілан на виїзді розгромив Дженоа, яку очолює український фахівець Андрій Шевченко, з рахунком 3:0. Ми вели онлайн матчу Дженоа – Мілан на нашому сайті.

Для "россонері" цей матч був принциповим, оскільки Шевченко, будучи футболістом, успішно виступав у їхньому складі та є легендою клубу.

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До того ж, Мілан в останніх трьох турах набрав лише одне очко, тому мотивації гостям було не позичати. У такій ситуації аутсайдеру залишалося сподіватися лише диво.

Гол Ібрагімовича, 10 хв

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Інтрига вмерла досить швидко. Вже на 10-й хвилині Златан Ібрагімович відкрив рахунок, а дубль Жуніора Мессіаса в середині зустрічі зробив цифри на табло принизливими для Шевченка.

Гол Мессіаса, 45+2 хв

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Гол Мессіаса, 61 хв

Дженоа залишається на 18 місці у турнірній таблиці, маючи в активі 1 очко. Команда з Генуї веде боротьбу збереження прописки в елітному дивізіоні.

ОГЛЯД МАТЧУ