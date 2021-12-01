Команда Шевченка принизливо програла Мілану

Андрій Шевченко програв своїй колишній команді із розгромним рахунком / Фото: Колаж: Сьогодні

У поєдинку 15 туру чемпіонату Італії з футболу Мілан на виїзді розгромив Дженоа, яку очолює український фахівець Андрій Шевченко, з рахунком 3:0. Ми вели онлайн матчу Дженоа – Мілан на нашому сайті.

Для "россонері" цей матч був принциповим, оскільки Шевченко, будучи футболістом, успішно виступав у їхньому складі та є легендою клубу.

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До того ж, Мілан в останніх трьох турах набрав лише одне очко, тому мотивації гостям було не позичати. У такій ситуації аутсайдеру залишалося сподіватися лише диво.

Гол Ібрагімовича, 10 хв

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Інтрига вмерла досить швидко. Вже на 10-й хвилині Златан Ібрагімович відкрив рахунок, а дубль Жуніора Мессіаса в середині зустрічі зробив цифри на табло принизливими для Шевченка.

Гол Мессіаса, 45+2 хв

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Гол Мессіаса, 61 хв

Дженоа залишається на 18 місці у турнірній таблиці, маючи в активі 1 очко. Команда з Генуї веде боротьбу збереження прописки в елітному дивізіоні.

ОГЛЯД МАТЧУ