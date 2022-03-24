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Команда Джошуа у нестямі від радості. Усик повернувся з війни

Сергій Шаховець
24 березня, 22:24
Найближчим часом стануть відомі дата і місце реваншу двох супертяжів – українця Олександра Усика та британця Ентоні Джошуа

Олександр Усик VS Ентоні Джошуа / Фото: Колаж: Сьогодні

Перемоги українських спортсменів на міжнародній арені зараз не менш важливі, аніж на полях битв. Саме тому чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик вирішив виїхати з України і розпочати підготовку до поєдинку з Джошуа.

Про те, коли відбудеться поєдинок, розповів промоутер Ей-Джея Едді Хірн.

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"Я майже впевнений, що цей бій відбудеться у червні. Сьогодні мені дзвонив Алекс Красюк і на найближчому уїк-енді ми почнемо фіналізувати дату та арену.

Схоже, вже ухвалено рішення, що бій відбудеться у червні. Ми у нестямі від радості, і я впевнений, що незабаром Усик вирушить до тренувального табору, щоб підготуватися до поєдинку

Можу з упевненістю сказати, що станом на вчорашній день нам сказали, що команда Усика хоче рухатися до бою", – цитує Гірна vringe.com.

Джошуа прагне реваншу проти Усика / Фото: Колаж: Сьогодні

Нагадаємо, перший бій виграв Олександр Усик і забрав у британця чемпіонські пояси.

Також ми повідомляли, що Усик відмовився від російських рублів. В онлайн-магазині чемпіона світу з боксу тепер не можна розплатитися валютою агресора – до оплати приймають лише гривні та долари.

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Тепер без рублів / Фото: Колаж: Сьогодні