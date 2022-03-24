Команда Джошуа у нестямі від радості. Усик повернувся з війни

Перемоги українських спортсменів на міжнародній арені зараз не менш важливі, аніж на полях битв. Саме тому чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик вирішив виїхати з України і розпочати підготовку до поєдинку з Джошуа.

Про те, коли відбудеться поєдинок, розповів промоутер Ей-Джея Едді Хірн.

"Я майже впевнений, що цей бій відбудеться у червні. Сьогодні мені дзвонив Алекс Красюк і на найближчому уїк-енді ми почнемо фіналізувати дату та арену.

Схоже, вже ухвалено рішення, що бій відбудеться у червні. Ми у нестямі від радості, і я впевнений, що незабаром Усик вирушить до тренувального табору, щоб підготуватися до поєдинку

Можу з упевненістю сказати, що станом на вчорашній день нам сказали, що команда Усика хоче рухатися до бою", – цитує Гірна vringe.com.