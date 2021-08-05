Колос – Шахтар Караганда: відеоогляд матчу Ліги Конференцій

Підопічні Руслана Костишина не змогли дотиснути казахського опонента, дограючи поєдинок в більшості

Колос розписав мирову з карагандинським Шахтарем / Фото: Колос Ковалівка Instagram

Сьогодні Колос дебютував у Лізі Конференцій. Команда Руслана Костишина не зуміла обіграти вдома Шахтар з Караганди і тепер повинна здобувати перемогу на полі суперника.

Поєдинок був сповнений цікавих моментів. У першому таймі карагандинці перегравали господарів і могли кілька разів відзначатися у воротах Колоса. На допомогу приходив Волинець, який зррбив аж п'ять сейвів в першому таймі.

У другій половині гри господарі вирівняли гру, а вилучення Атанаскоскі дозволило господарям притиснути Шахтар до воріт. Втім, активності підопічних Костишина було недостатньо, гості встояли. До вашої уваги – відеоогляд найкращих моментів поєдинку в Ковалівці:

ОГЛЯД ПЕРШОГО ТАЙМУ

76 хвилина. Червона картка Давіда Атанаскоскі.

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ОГЛЯД ДРУГОГО ТАЙМУ

ОГЛЯД МАТЧУ