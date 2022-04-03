Коли ж цей Шаріков здохне? Дружина Усика пояснила, чому бажає смерті Путіну

Катерина Усик побажала смерті президенту РФ Володимиру Путіну

Вже понад місяць Росія веде війну проти України. Армія фашистів атакує наші міста з допомогою бомб і ракет, вбивається мирне населення, зокрема дітей.

Українські спортсмени об'єдналися довкола країни для спротиву агресору. Активно проявляє себе дружина Олександра Усіка Катерина, яка активно хейтить пропутінських жителів РФ.

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Сьогодні дружина чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі знову висловилася на тему війни на своїй сторінці у Instagram. Дівчина заявила, що вже не може спостерігати, як вбивають українських дітей.

"Сил уже немає на це все дивитися, відчувати біль при кожному звуку. Кожна новина сильніше і сильніше б'є. Ще раз, 2022 року! Бл*дь, ера технологій, живи та розвивайся. Коли ж цей Шаріков здохне разом зі своїми 81% підтримки? Вони взагалі розуміють, що підтримують?"

Раніше Катерина Усік поскаржилася, що Instagram заблокував її обліковий запис за те, що вона розповідала правду про "російський світ". Наразі дівчина знаходиться у Празі, поки Олександр готується до бою-реваншу проти Ентоні Джошуа.