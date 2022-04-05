Коли збірна України покине країну? Названо можливу дату матчу з Шотландією

Збірна України мріє вирушити до Катару на ЧС-2022 / Фото: УАФ

Військова агресія Росії проти України не дозволила національній футбольній збірній провести матч відбір на ЧС-2022 у строки. Поєдинок проти Шотландії перенесено на червень.

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Поки що УЄФА не призначив дату зустрічі, оскільки важко передбачити, чи українська збірна буде готова проводити поєдинки через два місяці. Проте вже з'являється інформація про можливий календар.

Орієнтовно Україна має зіграти проти Шотландії 7 червня. Про це заявив ведучий YouTube-каналу KDK Сергій Болотніков.

"Попередня дата матчу з Шотландією – 7 червня. Команда збирається виїхати наприкінці квітня. Петраков сказав, що цього часу йому буде достатньо. Там усі набиратимуть форму".

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Зустріч має відбутися в Глазго. Переможець пари гратиме з Уельсом за право виступити на чемпіонаті світу. Якщо ж Україна пройде цих суперників, на Мундіалі потрапить до групи В до Англії, США та Ірану. Так вирішило жеребкування ЧС-2022.

Зазначимо також, що на червень призначено чотири матчі Ліги Націй, де "синьо-жовтим" також доведеться грати з Шотландією. Більше того, за попереднім розкладом команди мали зійтись у Глазго саме 7 червня. Ось як виглядає календар на даний момент:

4 червня. Ірландія – Україна

7 червня. Шотландія – Україна

11 червня. Україна – Вірменія

14 червня. Україна – Ірландія