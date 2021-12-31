Ключ до перемоги, або новорічні пригоди Крота: святковий сюрприз від Шахтаря

Шахтар приготував подарунок юним фанатам

Іншим героєм мультфільму став колишній нападник "гірників" Олексій Бєлік. Саме його футболка висить на стіні на задньому плані.

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Також у кадрі з'являлися інші колишні гравці Шахтаря – Фернандіньо, Жадсон, Алекс Тейшейра, а також екснаставник Паулу Фонсека.