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Ключ до перемоги, або новорічні пригоди Крота: святковий сюрприз від Шахтаря

Олександр Трикіша
31 грудня, 08:25
Донецький Шахтар спеціально до Нового року підготував сюрприз юним уболівальникам – мультфільм про пригоди талісмана команди Крота

Шахтар приготував подарунок юним фанатам

Іншим героєм мультфільму став колишній нападник "гірників" Олексій Бєлік. Саме його футболка висить на стіні на задньому плані.

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Також у кадрі з'являлися інші колишні гравці Шахтаря – Фернандіньо, Жадсон, Алекс Тейшейра, а також екснаставник Паулу Фонсека.

"Нова серія мультфільму порадує насамперед юних уболівальників. Героями мультиплікаційної стрічки стали двоє дітей, які разом із талісманом команди Кротом вирушили на пошуки таємничого ключа до перемоги.

У цьому їм допоможуть легенди клубу минулих років та нинішні зірки – гравці, тренери та менеджмент", – йдеться в описі під відео на Youtube-каналі Шахтаря.