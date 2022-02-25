Клуб Роналду послав подалі російський Аерофлот

МЮ розірвав контракт із Аерофлотом / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські війська продовжують обстріли мирних українських міст. На тлі агресії путінського режиму свій внесок у підтримку України зробив Манчестер Юнайтед. На своєму офіційному сайті "манкуніанці" повідомили про розірвання спонсорської угоди з російською авіакомпанією "Аерофлот".

"У світлі подій в Україні ми відкликали спонсорські права Аерофлоту. Ми поділяємо занепокоєння наших уболівальників у всьому світі та висловлюємо співчуття постраждалим", – йдеться у прес-релізі клубу.

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Нагадаємо, у відповідь на широкомасштабне вторгнення Росії на територію України, Великобританія посилила свої санкції щодо путінського режиму. До переліку компаній потрапив і російський Аерофлот, якому заборонили літати до Великобританії.

Також сьогодні УЄФА провів позачергове засідання Виконкому організації через вторгнення Росії до України. Але на жаль, Європейський футбольний союз не зважився на виключення російських клубів із єврокубків.

Через агресію Путіна російські та українські клуби гратимуть на нейтральних полях / Фото: AFP, REUTERS, Колаж: Сьогодні

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