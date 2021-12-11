Кличко провів таємну зустріч в Австрії: розкрито всі деталі

Володимир Кличко / Фото: Instagram

Ще в середині листопада спортивні директори клубів німецької футбольної Бундесліги зібралися в австрійському Кіцбюелі для таємної зустрічі з Володимиром Кличком, за яким, нагадаємо, полюють слідчі Німеччини.

Гасло зустрічі було: "Цілком таємно"!

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Але сьогодні стало відомо, що відбувалося тоді за зачиненими дверима.

45-річний Кличко навчав топ-менеджерів Бундесліги мистецтву лідерства та боксу. Про це повідомляє Bild.

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Серед запрошених на семінар із Володимиром Кличком до Кіцбюеля були Томас Гітцльспергер із Штутгарта (39 років), Себастьян Кель із Дортмунда (41), Макс Еберл із Гладбаха (48), Саймон Рольфес із Леверкузена (39), Рувен Шредер із Шальке (46), тренер збірної Німеччини Гансі Флік (56) та менеджер Німецького футбольного Олівер Біргофф (53).

Семінар був заснований на методі Кличка "Обличчям з викликом", в основі якого лежать зосередженість, спритність, координація і наполегливість.

Кличко працював зі спортивними директорами з полудня до вечері. Менеджери ділилися своїми проблемами індивідуально, потім обговорювали свої виклики у групах. А наприкінці відбулося тренування з боксу під проводом знаменитого українського спортсмена.

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"Учасники були дуже роботящими, – зазначив Кличко. – І вони чудово боксували. Усе робили правильно! Вони в порядку – як ментально, так і фізично".

Кличко дав своїм футбольним підопічним пораду: "Не шукайте балансу між роботою та особистим життям, а шукайте баланс Его-Еко. У вас має бути ефективна система его – потрібно бути в хорошій психічній та фізичній формі. І майте чудову екосистему від союзників. Це важливо у Бундеслізі, та загалом у футболі, де панує непередбачуваність".

Менеджер Шальке Рувен Шредер зізнався: "Як же ми вимоталися за годину боксерського тренування. Це було дуже незвично".

"Довелося вийти із зони комфорту", – додав Себастьян Кель із дортмундської Боруссії.

Тим часом Кличко заявив, що планує нові тренінги з людьми зі світу футболу...

Нагадаємо, напередодні Кличко пояснив, чому не повертається до боксу. "Рано ще", – сказав Володимир.

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