Кличка вже не впізнають: легенді боксу довелося представлятися

Кличко пішов з боксу і його перестали впізнавати на вулиці / Фото: AFP

Володимир Кличко зізнався, що з відходом зі спорту його популярність потихеньку падає. Боксер більше не миготить у рекламах, тому його не впізнає молоде покоління. Хоча напередодні вся Німеччина була на вухах! Кличко врятував життя німцю.

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"Я не займаюся боксом з 2017 року і поступово помічаю, що мене трохи менше впізнають. Коли ми були рекламними обличчями Milchschnitte, все було зовсім інакше (сміється).

Зараз підростає нове покоління, яке не дивилося поєдинки і не бачило реклами. Нещодавно мені довелося представитися молодому поколінню", – сміючись, розповів Кличко в інтерв'ю news.in-24.com.

Раніше ми писали, що Кличко в бігах: слідчі Німеччини розпочали розшук. Колишній чемпіон світу взяв участь у зйомках нового пригодницького реаліті-шоу "Погоня за знаменитостями".