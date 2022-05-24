28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Кличко збере зірок німецького футболу заради допомоги Україні

Анатолій Дерека
24 травня, 17:49
Український легендарний боксер стане організатором благодійного матчу у Гамбурзі серед відомих німецьких гравців

Володимир Кличко у вишиванці

В умовах відсутності футболу наші гранди Динамо та Шахтар вирушили у благодійні тури для збирання коштів на допомогу Україні. Допомагають нашій країні та інші європейські спортсмени.

Читайте також: Шевченко купив для України медикаменти на величезну суму

Реклама

Так, 28 травня у Гамбурзі пройде благодійний поєдинок на підтримку України під патронатом екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка. Суперниками стануть зірки Гамбурга та зірки Німецького футбольного союзу. Свою участь уже підтвердили:

  • Марсель Янсен
  • Петро Трохівський
  • Йорг Альберц
  • Крістіан Ран
  • Томас Гравесен
  • Стіг Тефтінг
  • Гаральд Шпорль
  • Бастіан Рейнхардт
  • Томас Хельмер
  • Патрік Овомойєла
  • Крістіан Треш
  • Патрік Хельмес
  • Навина Омілад
  • Конні Полерс
  • Міріам Шайб
  • Дженніфер Маєр
  • Урсула Холл

Також на зустріч запрошені кухар Тім Мельцер, експерт НФЛ Патрік Есуме, актор Костя Ульманн та актриса Нова Майєрхенріх. Перший тайм судитиме німець Патрік Ітріх, а другий – українець Денис Шурман.

Читайте також: Кличко має намір повернутися до рингу

Реклама

Захід буде організований у рамках Пакту заради солідарності та майбутнього між Києвом та Гамбургом. На зустрічі розіграють футболку Ліверпуля з автографом Юргена Клоппа, а також урок професійного танцю, поїздку до замку та компакт-диски артиста Яреда Дібаба.