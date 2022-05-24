Кличко збере зірок німецького футболу заради допомоги Україні

Володимир Кличко у вишиванці

В умовах відсутності футболу наші гранди Динамо та Шахтар вирушили у благодійні тури для збирання коштів на допомогу Україні. Допомагають нашій країні та інші європейські спортсмени.

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Так, 28 травня у Гамбурзі пройде благодійний поєдинок на підтримку України під патронатом екс-чемпіона світу з боксу Володимира Кличка. Суперниками стануть зірки Гамбурга та зірки Німецького футбольного союзу. Свою участь уже підтвердили:

Марсель Янсен

Петро Трохівський

Йорг Альберц

Крістіан Ран

Томас Гравесен

Стіг Тефтінг

Гаральд Шпорль

Бастіан Рейнхардт

Томас Хельмер

Патрік Овомойєла

Крістіан Треш

Патрік Хельмес

Навина Омілад

Конні Полерс

Міріам Шайб

Дженніфер Маєр

Урсула Холл

Також на зустріч запрошені кухар Тім Мельцер, експерт НФЛ Патрік Есуме, актор Костя Ульманн та актриса Нова Майєрхенріх. Перший тайм судитиме німець Патрік Ітріх, а другий – українець Денис Шурман.

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Захід буде організований у рамках Пакту заради солідарності та майбутнього між Києвом та Гамбургом. На зустрічі розіграють футболку Ліверпуля з автографом Юргена Клоппа, а також урок професійного танцю, поїздку до замку та компакт-диски артиста Яреда Дібаба.