Не там шукаєте: Кличко ховається від німецьких слідчих в Конча-Заспі

Після німецького реаліті-шоу Кличко приїхав в Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Звичайно ж, лише в рамках реаліті-шоу Погоня за знаменитостями, де Кличко знявся з іншими зірками німецького шоу-бізнесу

Сьогодні сам Кличко запостив короткий ролик-анонс шоу, де показано, як боксер ламає камеру відеоспостереження.

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А через кілька годин фото з Кличком з'явилося на сторінці Сіренка. Між ними сидить колишній тренер Володимира та Олександра Усика Джеймс Алі-Башир, який зараз тренує Сіренка. Судячи з геотегу, зроблено фото на Олімпійській базі Конча Заспа.

Також трохи раніше фото Володимира у компанії його брата Віталія Кличка виклав у себе на сторінці відомий український тренер Олександр Ліхтер.

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Ймовірно, Кличко вже знявся у всіх епізодах реаліті-шоу, а по ТБ покажуть спроби боксера уникнути правосуддя у записі.

Учасники шоу виступають у ролі злочинців. Їхня мета – дістатися до зазначеної точки при обмежених грошових ресурсах.

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В цей же час за ними веде полювання команда слідчих, кібераналітиків і навіть радник Ангели Меркель. На виконання завдання дається 10 днів.