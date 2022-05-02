Київське Динамо здобуло Кубок кубків після аварії в Чорнобилі – як це було 36 років тому

Сьогодні річниця знаменної перемоги нашого клубу на європейській арені. 36 років тому Динамо вдруге взяло Кубок володарів кубків. На стадіоні французького Ліона команда Валерія Лобановського обіграла іспанський Атлетіко – 3:0. Відбулося це через тиждень після аварії на ЧАЕС.

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У Радянському Союзі тоді майже не говорили про катастрофу на атомній електростанції, а за кордоном ЗМІ говорили про неї на весь голос. Лише там футболісти, власне, дізналися про її масштаби. Перед грою Лобановський зумів налаштувати футболістів: у такий час для країни потрібна тільки перемога.

На шляху до вирішального поєдинку "біло-блакитні" здолали нідерландський Утрехт, румунську Університатю, австрійський Рапід і чеську Дуклу. У фіналі у французькому Ліоні кияни розібрали на запчастини іспанський гранд, а європейська преса назвала їхню гру ідеальною.

На початку зустрічі, на 6-й хвилині, рахунок відкрив невисокий Олександр Заваров – ударом м'яча головою! А ближче до фінального свистка шикарну комбінацію віялом завершив Олег Блохін. Після чого Вадим Євтушенко поставив крапку, вийшовши сам на сам з воротарем.

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У тому матчі Динамо постало в такому складі: Чанов, Безсонов, Балтача (Баль, 39), Кузнєцов, Дем'яненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Євтушенко, 70), Бєланов, Блохін.

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Згадаймо, як автор дебютного голу збірної України мало не став росіянином.