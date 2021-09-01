Казахстан можна було перемогти навіть без тренера: скривджений Маркевич вколов Павелка

Маркевич вколов Павелко за вибір головного тренера збірної України / Фото: AFP, REUTERS

Збірна України втратила перемогу над Казахстаном, двічі по ходу зустрічі ведучи в рахунку. Відео голів та огляд матчу Казахстан – Україна є на нашому сайті.

"Я був переконаний, що наші хлопці візьмуть верх. Начебто все складалося вдало, забили швидкий гол. Коли господарі вирівняли становище, то в компенсований час Данило Сікан знову вивів гостей вперед. До речі, я ще кілька місяців тому говорив, що Сікан – майбутнє збірної України. Як бачите, він виправдовує мої сподівання", – проаналізував гру Маркевич.

Данило Сікан забив дебютний гол за збірну України / Фото: Reuters

Маркевич у гніві покинув свій пост після того, як в УАФ вирішили призначити головним тренером не його, а Сергія Реброва. Тому він не упустив можливості вколоти Андрія Павелко після невдачі в Нур-Султані, але командою керував не Ребров, а Олександр Петраков.

"Але не дотерпіли, хоча, на мій погляд, Казахстан можна було перемогти навіть без тренера в технічній зоні. Тепер нічого не залишається, як 4 вересня у Києві вигравати у французів – чемпіонів світу. Інакше про путівку на світовий футбольний форум в Катар можна забути", – додав Маркевич в інтерв'ю meta-ratings.com.ua.

Андрій Павелко та Мирон Маркевич

Огляд матчу Казахстан – Україна: