Казахське прокляття в силі! Колос не зміг дотиснути суперника в Лізі Конференцій (відео)

Як і в березні у відборі на ЧС-2022, українська команда не зуміла здолати команду з Казахстану. Цього разу встояв Шахтар з Караганди

Руслан Костишин починає шлях в Лізі Конференцій з нічиї / Фото: Колос Ковалівка Instagram

У вівторок Шахтар успішно стартував у Лізі чемпіонів. Команда Роберто Де Дзербі обіграла в гостях Генк і зберегла добрі шанси на вихід в наступний раунд кваліфікації.

Сьогодні ж свій старт в Лізі Конференцій був у Колоса. Підопічні Костишина приймали вдома Шахтар з Караганди в третьому кваліфікаційному раунді. У першому таймі краще виглядали гості.

Довелося попотіти Волинцю, який до перерви зробив аж п'ять сейвів. Кіперу навіть парирував кілька ударів з пари метрів, коли лише диво завадило Шікавці та Букорацу розписатися у воротах Колоса. У самих же господарів можна згадати хіба що авантюрний постріл Чорноморця.

У другому таймі Колос вирівняв гру, проте небезпечних моментів у команди Костишина було не так багато. Особливо активним був Дієго Каріока, який не боявся йти в обіграш на фланзі. А на 74-й хвилині бразилець і зовсім міг відкривати рахунок, але завершив перспективну атаку ударом в стійку.

Також оживили атаки ковалівців Ільїн та Січінава, які вийшли на заміну. А суперник залишився в меншості в кінці зустрічі. Атанаскоскі двічі грубо сфолив після перерви і побачив перед собою червоне світло. Втім, створити серйозну небезпеку воротам Шацького у Колоса не вийшло.

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Другий поєдинок відбудеться вже через п'ять днів, у вівторок. 10 серпня Колос спробує здобути перемогу на полі Шахтаря. Переможець цієї пари в наступному раунді зіграє зі Спартаком з Трнави або тель-авівським Маккабі.

Колос – Шахтар Караганда 0:0

Колос: Волинець – Золотов, Гавриш, Петров, Чорноморець – Богданов, Задоя – Костишин (Нурієв, 83), Чурко (Ільїн, 54), Дієго – Лисенко (Січінава, 54).

Шахтар Караганда: Шацький – Габишев (Кибирай, 66), Мавутор, Граф, Буйволов, Атанаскоскі – Букорац, Рустемович (Наджарян, 83), Мітошевіч (Ламанже, 83) – Шикавка (Таттибаєв, 72), Оміртаєв (Тошев, 66).

Попередження: Богданов – Граф, Букорац, Габишев, Атанаскоскі.

Вилучення: Атанаскоскі.