5 грудня 14:00
Зоря 1
Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна 3
Маріуполь 3
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
10 грудня 17:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
11 грудня 14:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 17:00
Верес --
Рух --
11 грудня 19:30
Львів --
Ворскла --
12 грудня 14:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
12 грудня 17:00
Динамо --
Зоря --
12 грудня 19:30
Колос --
Минай --
5 грудня 21:45
Ювентус 2
Дженоа 0
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини MMA

Кайфує під пальмою: українська красуня на підзарядці

Андрій Трофімов
6 грудня, 10:16
Марина Мороз поїхала на свій улюблений пляж, щоби набратися енергії. Поки що про повернення в октагон не йдеться

Марина Мороз / Фото: Instagram

Перша жінка в UFC з України Марина Мороз скасувала чотири свої бою за півтора роки. А поки немає поєдинків, то можна поніжитися на сонці.

Марина опублікувала у Instagram фотографію з Майамі. Там вона у купальнику позує на фоні кокосової пальми.

Реклама

"Я так люблю це місце. Кілька годин на пляжі – і сповнений енергії", – підписала знімок Мороз.

Схоже, у Майамі спортсменка часто відпочиває. Раніше її вже помічали там у дивовижному бікіні.

Реклама

Раніше ми писали, що Марина Мороз вирішила розкручувати свою сторінку в соцмережах та регулярно публікує пікантні фото та відео, через що у неї навіть трапляються конфлікти з фанатами.

Свою кар'єру Марина Мороз, на прізвисько Залізна леді, розпочала у UFC у 2015 році. І її переможний бій одразу став кращим виступом вечора. Наразі в активі 29-річної Мороз 10 перемог, але є й три поразки.