Катастрофа Феррарі приносить Ред Булл чергову перемогу у Формулі-1

Макс Ферстаппен йде до захисту чемпіонського титулу у Формулі-1. / Фото: Getty Images

Сезон Формули-1 набирає обертів і наближається до своєї середини. Цими вихідними відбулося восьме Гран-прі, яке прийняла міська траса у столиці Азербайджану Баку.

Поул вшосте в сезоні дістався пілоту Феррарі Шарлю Леклеру, однак саму гонку спортсмени італійської команди провалили. Вже на старті Шарль поступився лідерством Серхіо Пересу.

Реклама

Читайте також: Зірка Формули-1 відривався до Монако з українкою, поки дружина няньчилась із трьома дітьми

Через дев'ять кіл з траси зійшов Карлос Сайнс. Мексиканця підвела гальмівну систему brake by wire. Для нього це вже третій аут у сезоні.

А на 21-му колі до партнера команди приєднався і сам Шарль. Після повернення лідерства Леклер вилетів через поломку двигуна.

Реклама

Отже, всі карти в руках опинилися у пілотів Ред Булл, які й зайняли перші два рядки таблиці. Вже п'ята перемога в сезоні – у чинного чемпіона Макса Ферстаппена. Голландець на 20 з лишком секунд обігнав Серхіо Переса.

Ферстаппен зміцнив своє лідерство в загальному заліку, а Перес обійшов у таблиці Леклера. Наступні перегони пройдуть вже через тиждень у Канаді, на трасі Жиля Вільнева в Монреалі.

Реклама