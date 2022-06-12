Катастрофа Феррарі приносить Ред Булл чергову перемогу у Формулі-1

Макс Ферстаппен йде до захисту чемпіонського титулу у Формулі-1. / Фото: Getty Images
Сезон Формули-1 набирає обертів і наближається до своєї середини. Цими вихідними відбулося восьме Гран-прі, яке прийняла міська траса у столиці Азербайджану Баку.
Поул вшосте в сезоні дістався пілоту Феррарі Шарлю Леклеру, однак саму гонку спортсмени італійської команди провалили. Вже на старті Шарль поступився лідерством Серхіо Пересу.
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Через дев'ять кіл з траси зійшов Карлос Сайнс. Мексиканця підвела гальмівну систему brake by wire. Для нього це вже третій аут у сезоні.
А на 21-му колі до партнера команди приєднався і сам Шарль. Після повернення лідерства Леклер вилетів через поломку двигуна.
Отже, всі карти в руках опинилися у пілотів Ред Булл, які й зайняли перші два рядки таблиці. Вже п'ята перемога в сезоні – у чинного чемпіона Макса Ферстаппена. Голландець на 20 з лишком секунд обігнав Серхіо Переса.
Ферстаппен зміцнив своє лідерство в загальному заліку, а Перес обійшов у таблиці Леклера. Наступні перегони пройдуть вже через тиждень у Канаді, на трасі Жиля Вільнева в Монреалі.
- Макс Ферстаппен – 150
- Серхіо Перес – 129
- Шарль Леклер – 116
- Джордж Рассел – 99
- Карлос Сайнс – 83
- Льюїс Гамільтон – 62
- Лендо Норріс – 50
- Валттері Боттас – 40
- Естебан Окон – 31
- П'єр Гаслі – 16
- Фернандо Алонсо – 16
- Кевін Магнуссен – 15
- Даніель Ріккардо – 15
- Себастьян Феттель – 13
- Юкі Цунода – 11
- Олександр Албон – 3
- Ленс Стролл – 2
- Жу Гуаню – 1