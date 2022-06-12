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Катастрофа Феррарі приносить Ред Булл чергову перемогу у Формулі-1

Анатолій Дерека
12 червня, 16:47
Вже до середини гонки обидва пілоти Феррарі зійшли з траси, що допомогло Максу Ферстаппену вп'яте за сезон тріумфувати

Макс Ферстаппен йде до захисту чемпіонського титулу у Формулі-1. / Фото: Getty Images

Сезон Формули-1 набирає обертів і наближається до своєї середини. Цими вихідними відбулося восьме Гран-прі, яке прийняла міська траса у столиці Азербайджану Баку.

Поул вшосте в сезоні дістався пілоту Феррарі Шарлю Леклеру, однак саму гонку спортсмени італійської команди провалили. Вже на старті Шарль поступився лідерством Серхіо Пересу.

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Через дев'ять кіл з траси зійшов Карлос Сайнс. Мексиканця підвела гальмівну систему brake by wire. Для нього це вже третій аут у сезоні.

А на 21-му колі до партнера команди приєднався і сам Шарль. Після повернення лідерства Леклер вилетів через поломку двигуна.

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Отже, всі карти в руках опинилися у пілотів Ред Булл, які й зайняли перші два рядки таблиці. Вже п'ята перемога в сезоні – у чинного чемпіона Макса Ферстаппена. Голландець на 20 з лишком секунд обігнав Серхіо Переса.

Ферстаппен зміцнив своє лідерство в загальному заліку, а Перес обійшов у таблиці Леклера. Наступні перегони пройдуть вже через тиждень у Канаді, на трасі Жиля Вільнева в Монреалі.

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  1. Макс Ферстаппен – 150
  2. Серхіо Перес – 129
  3. Шарль Леклер – 116
  4. Джордж Рассел – 99
  5. Карлос Сайнс – 83
  6. Льюїс Гамільтон – 62
  7. Лендо Норріс – 50
  8. Валттері Боттас – 40
  9. Естебан Окон – 31
  10. П'єр Гаслі – 16
  11. Фернандо Алонсо – 16
  12. Кевін Магнуссен – 15
  13. Даніель Ріккардо – 15
  14. Себастьян Феттель – 13
  15. Юкі Цунода – 11
  16. Олександр Албон – 3
  17. Ленс Стролл – 2
  18. Жу Гуаню – 1