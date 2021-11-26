25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Карлсен – Непомнящий: пряма трансляція першої партії

Любомир Луканюк
26 листопада, 14:18
Дивіться в онлайн режимі матч за звання чемпіона світу з шахів. Переможець стане мільйонером

Матч проходить в Еміратах / Фото: fide.com

26 листопада в Дубаї (ОАЕ) розпочинається матч за звання чемпіона світу з шахів. Чинний чемпіон Магнус Карлсен (Норвегія) зустрінеться з претендентом Яном Непомнящим (Росія). Початок о 14.30.

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Пряма трансляція матчу Карлсен – Непомнящий

Регламент

Заплановано 14 класичних партій. Контроль часу: 120 хвилин на 40 ходів, потім 60 хвилин на 20 ходів та 15 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на кожен хід, починаючи з 61 ходу.

У разі нічийного результату матчу проводиться тай-брейк: 4 партії з контролем часу 25 хвилин + 10 секунд на хід. Якщо рахунок залишається рівним, то грають 2 партії з контролем 5 хвилин + 3 секунди на хід, і далі за необхідності ще 4 бліцматчі з 2 партій. Якщо 10 партій не виявлять переможця, то грає вирішальна партія ( армагедон), у якій білі (колір визначає жеребкування) мають 5 хвилин, чорні – 4, з додаванням 2 секунд після 61-го ходу, нічия на користь чорних.

Ігрові дні: 26-28, 30 листопада, 1, 3-5, 7-8, 10-12, 14 грудня. Тай-брейк: 15 грудня.

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Тест. Десять цікавих фактів про шахи

Призовий фонд

2 мільйони євро. Переможець отримує 60%, якщо перемогу буде досягнуто на тай-брейку – 55%.