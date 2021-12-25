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Камбосос зізнався, на кого проміняв Ломаченка

Андрій Трофімов
25 грудня, 16:56
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос заявив, що пожертвував переглядом наживо поєдинку свого потенційного опонента Василя Ломаченка проти Річарда Коммі заради сім'ї

Камбосос vs Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Той факт, що 11 грудня на бою Василь Ломаченко – Річард Коммі у Нью-Йорку не було абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні Джорджа Камбососа, багатьма було сприйнято так, що австралієць навмисне проігнорував українця, щоб показати тому, що не бачить у ньому свого можливого суперника.

Проте Камбосос заявив, що залишив США не через неповагу до Василя Ломаченка, а через те, що знудьгувався за своєю родиною.

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"Я збирався відвідати бій Ломаченко – Коммі, проте вдома в Австралії на мене чекали дружина і троє маленьких дітей, і я хотів їх побачити. Вони погодилися на великі жертви під час моєї підготовки до поєдинку з Лопесом", – сказав Камбосос виданню The Ring.

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Камбосос помстився Лопесу за Ломаченка / Фото: Getty Images, AFP

Нагадаємо, що наприкінці листопада Джордж Камбосос сенсаційно переміг у Нью-Йорку Теофімо Лопеса, після чого затримався в США, щоб відвідати бої Девін Хейні – Джозеф Діас та Джервонта Девіс – Ісаак Крус.

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Хейні, Камбосос і Ломаченко / Фото: Колаж: Сьогодні

Найімовірніше, навесні Камбосос у себе на батьківщині в Австралії проведе захист титулу абсолютного чемпіона в бою проти чемпіона світу за версією WBC Девіна Хейні.

Тим часом Василя Ломаченка його промоутер схиляє до бою проти Шакура Стівенсона.

Ломаченко vs Стівенсон / Фото: Getty Images

Проте, не виключено, що все ще переграється, і вже навесні ми матимемо поєдинок Ломаченко – Камбосос.

Ломаченко vs Камбосос / Фото: Getty Images