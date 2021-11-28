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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
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Камбосос перемолотив Лопеса: статистика ударів чемпіонського бою

Олександр Трикіша
28 листопада, 09:47
Джордж Камбосос завдав сенсаційної поразки Теофімо Лопесу у поєдинку за титули WBC Franchise, IBF, WBO та WBA у легкій вазі. Він був кращим не лише по оцінкам суддів, але й за статистикою ударів

Теофімо Лопес VS Джордж Камбосос / Фото: Getty Images

Обидва боксери побували у нокдаунах, а переможця довелося визначати суддям. Роздільним рішенням вікторію віддали Камбососу.

Раніше були опубліковані суддівські записки, які викликали обурення у фанатів Вони назвали ганьбою те, як судді тягли Лопеса за вуха.

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А тепер стала відома статистика ударів у поєдинку Лопес Камбосос, пише boxingscene.com.

Камбосос був менш точним у відсотковому співвідношенні, натомість переміг Лопеса за рахунок більшої кількості як викинутих ударів, так і влучень. Він програв Лопесу лише у кількості точних джебів.

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Цікаво, що за кілька днів до бою Теофімо Лопес погодився дати реванш Василю Ломаченку. Але тепер у цьому поєдинку немає потреби, адже американець не має титулів.

Нагадаємо, що 11 грудня Василь Ломаченко поб'ється з африканцем Річардом Коммі на прізвисько Термінатор.