20 жовтня 19:44
Барселона 1
Динамо 0
20 жовтня 19:45
Зальцбург 3
Вольфсбург 1
20 жовтня 22:00
Бенфіка 0
Баварія 4
20 жовтня 22:00
Янг Бойз 1
Вільярреал 4
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 жовтня 22:00
Лілль 0
Севілья 0
20 жовтня 22:00
Челсі 4
Мальме 0
20 жовтня 22:00
Зеніт 0
Ювентус 1
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Камбек року: Манчестер Юнайтед виграв у Аталанти, поступаючись 0:2

Сергій Шаховець
21 жовтня, 00:30
У матчі третього туру Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед зробив неймовірний камбек і зумів вирвати перемогу у Аталанти завдяки голу Кріштіану Роналду

Гол Кріштіану Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою / Фото: Reuters

Зустріч проходила на стадіоні Олд Траффорд і завершилася з рахунком 3:2 на користь "червоних дияволів".

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Рахунок в матчі на 15-й хвилині відкрив Маріо Пашаліч. Півзахисник Аталанти після флангового прострілу в один дотик переправив м'яч у сітку з близької відстані.

Другий гол у ворота МЮ забив захисник Меріх Демірал. Після навісу з кутового центрбек точно пробив головою.

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Відіграти фору в два м'ячі у італійської команди складне завдання, але тільки не для "дияволів". У другому таймі форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд і захисник Гаррі Магвайр зробили рахунок рівним 2:2. А переможну крапку в матчі поставив Кріштіану Роналду, який забив у третьому поспіль матчі Ліги чемпіонів.

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Український півзахисник Аталанти Руслан Малиновський з'явився на полі у другому таймі на 68 хвилині.

Команда Сульшера у трьох матчах набрала 6 очок і посідає перше місце в групі F, Аталанта з чотирма балами йде другою.

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