Камбек року: Манчестер Юнайтед виграв у Аталанти, поступаючись 0:2

Гол Кріштіану Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед над Аталантою / Фото: Reuters

Зустріч проходила на стадіоні Олд Траффорд і завершилася з рахунком 3:2 на користь "червоних дияволів".

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Рахунок в матчі на 15-й хвилині відкрив Маріо Пашаліч. Півзахисник Аталанти після флангового прострілу в один дотик переправив м'яч у сітку з близької відстані.

Другий гол у ворота МЮ забив захисник Меріх Демірал. Після навісу з кутового центрбек точно пробив головою.

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Відіграти фору в два м'ячі у італійської команди складне завдання, але тільки не для "дияволів". У другому таймі форвард Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд і захисник Гаррі Магвайр зробили рахунок рівним 2:2. А переможну крапку в матчі поставив Кріштіану Роналду, який забив у третьому поспіль матчі Ліги чемпіонів.

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Український півзахисник Аталанти Руслан Малиновський з'явився на полі у другому таймі на 68 хвилині.

Команда Сульшера у трьох матчах набрала 6 очок і посідає перше місце в групі F, Аталанта з чотирма балами йде другою.