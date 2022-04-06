Камбек чемпіона. Легенда Барселони замінить Ван Гала на чолі збірної Нідерландів

Рональд Куман замінить Луї Ван Гала / Фото: Колаж: Сьогодні

Футбольний союз Нідерландів оголосив, що екс-тренер Барселони Рональд Куман очолить національну команду. 59-річний фахівець прийме команду першого дня 2023 року, відразу після чемпіонату світу в Катарі.

Контракт Кумана діятиме до літа 2026 року. Своє призначення голландський тренер уже встиг прокоментувати.

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"Я з нетерпінням чекаю на нову співпрацю. Трохи більше півтора року тому я точно не залишав збірну через невдоволення. Моє перебування було приємним, результати взаємодії з міжнародними гравцями були добрими. Незабаром ми продовжимо цей шлях. Це точно для мене", – цитує Кумана сайт Королівського футбольного союзу Нідерландів.

Раніше Рональд Куман уже очолював збірну Нідерландів з 2018 до 2022 року. Найвищим досягненням Кумана на чолі національної команди був фінал Ліги націй УЄФА 2019 року.

Нагадаємо, що зараз із "помаранчевими" працює Луї Ван Гал. Знаменитий голландський тренер Луї ван Гал бореться з онкологією, але це не завадило фахівцю вивести національну збірну на чемпіонат світу.

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Рональд Куман був помічником Ван Гала в Барселоні / Фото: Twitter

Зазначимо, що як гравець Рональ Куман ставав чемпіоном Нідерландів (4 рази) та Іспанії (4 рази). У 1988 році у складі "помаранчевих" ставав переможцем Євро-1988.

Як тренер Куман двічі приводив до золотих медалей Аякс і один раз ПСВ.

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Нагадаємо, що сьогодні відбудуться чвертьфінальні матчі Ліги чемпіонів: