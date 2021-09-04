Який же він дрібний! Усик загубився на тлі спаринг-партнерів

Олександр Усик зі своїми спаринг-партнерами / Фото: Instagram

Усик сфотографувався в компанії інших боксерів в своєму тренувальному таборі. І виявився серед них найдрібнішим! Зріст Усика становить 191 см.

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У підготовці до поєдинку проти Джошуа йому допомагали Олександр Захожий (207 см), Віктор Вихрист (196), Дмитро Безус (200 см), Евгеніос Лазарідіс (198 см) і ще кілька інших бійців.

На тлі спаринг-партнерів Олександр виглядає як дитина:

З Олександром Захожим:

З Дмитром Безусом:

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З Евгеніосом Лазарідісом:

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Додамо, що зріст Джошуа становить 198 см. Найімовірніше, Джошуа матиме перевагу над Усиком ще і в вазі.

У попередньому поєдинку проти Кубрата Пулєва британець важив 108,8 кг. Усик виходив на бій з Дереком Чісорою з вагою в 98,4 кг. Різниця – понад 10 кг!

До речі, напередодні сталася пожежа на стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа. Що буде з боєм? Кількасот осіб довелося евакуювати зі стадіону Тоттенгема, де сталося загоряння на кухні.