Який жах! Мессі здерли з фасаду Камп Ноу

Мессі зривають з Камп Ноу / Фото: Reuters

Сьогодні Ліонель Мессі укладає контракт з ПСЖ. А в Барселоні вирішили: чого очі не бачать, того серцю не жаль. І здерли величезне зображення аргентинця з фасаду свого стадіону "Камп Ноу".

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Моторошна картина!

ТАК БУЛО...

... А ТАК СТАЛО

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І ЩЕ РАЗ: БУЛО – І СТАЛО:

ЗДЕРЛИ ЕПОХУ

Як ми повідомляли, ПСЖ і Ліонель Мессі погодили контракт на два роки з можливістю продовження ще на один – до літа 2024-го. Зараз Лео 34 роки.

Зарплата Мессі в Парижі чистими складе 35 млн євро в рік. Це більше, ніж у його бразильського одноклубника Неймара (31 млн євро), але більш ніж удвічі менше, ніж було у самого Ліонеля в Барселоні, де він отримував на руки 74,9 млн євро на рік.

СКІЛЬКИ ОТРИМУВАТИМЕ МЕССІ В ПСЖ

35 млн євро – за рік

2,9 млн євро – за місяць

675 тисяч євро – за тиждень

95 890 євро – за день

67 євро – за хвилину

1,1 євро – за секунду

Ліонель Мессі плаче під час прощання з Барселоною / Фото: Reuters

Раніше, щоб залишитися в Барселоні, Мессі погодився на скорочення зарплати удвічі, але навіть цього не вистачило, щоб каталонський клуб вклався в зарплатні рамки, передбачені Ла Лігою. Як наслідок, Ліонель зі сльозами покинув "Камп Ноу".