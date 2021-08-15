Як же так! Успішний для України вид спорту виключили з Олімпійських ігор

Горуна і Терлюга завоювали медалі в Токіо-2020 / Фото: REUTERS

Оргкомітет літніх Олімпійських ігор 2024 опублікував список видів спорту, в яких спортсмени змагатимуться в Парижі.

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У порівнянні з Токіо-2020 у Франції ми не побачимо карате, бейсбол і софтбол. Залишилися серфінг, скейтбординг і спортивне скелелазіння. Також в програму Олімпіади-2024 буде внесений брейк-данс.

Французи намагалися відстояти карате, але переконати МОК не змогли.

Олімпійські ігри в Парижі повинні пройти з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Нагадаємо, що карате стало дуже успішним видом спорту для України на Іграх в Токіо. Наші каратисти завоювали дві нагороди.

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Срібну медаль виграла Анжеліка Терлюга.

А з "бронзою" додому поїхав Станіслав Горуна.