Як Усик стане абсолютним чемпіоном: схема з Викрадачем трупів

Усик із чемпіонськими поясами / Фото: Reuters
Промоутер Ентоні Джошуа та співпромоутер Олександра Усика, Едді Гірн, запропонував схему визначення абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі після того, як Тайсон Ф'юрі нокаутував у Лас-Вегасі Деонтея Вайлдера.
Вона складається з півфіналів і фіналу.
ПІВФІНАЛИ
- Тайсон Ф'юрі – Ділліан Вайт
- Олександр Усик – Ентоні Джошуа
ФІНАЛ
- Переможець Ф'юрі/Вайт – переможець Усик/Джошуа
"Ми, як фанати, маємо просити Тайсона Ф'юрі (чемпіона світу за версією WBC) провести поєдинок проти Ділліана Вайта (тимчасового чемпіона WBC). Уявіть собі це шоу, цей бій. Буде понад мільйон покупок трансляції PPV, будуть розпродані всі квитки на стадіон".
"А переможець бою Ф'юрі – Вайт битиметься з переможцем реваншу Усик – Джошуа", – запропонував в інтерв'ю iFL TV Гірн, клієнтом якого є і Ділліан Вайт.
Щоправда, щоб вийти на Ф'юрі, Вайту на прізвисько Викрадач трупів 30 жовтня ще потрібно здолати Отто Валліна.
Головна проблема схеми, запропонованої Едді Гірном, у тому, що Ф'юрі не хоче проміжних боїв перед поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в суперважах. "Усик або ніхто!" – так описав наступного суперника Тайсона його батько Джон Ф'юрі.
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