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Як Україні потрапити на ЧС-2022: схема для нового тренера збірної

Олег Люлька
17 серпня, 10:25
Здобути пряму путівку на світову першість українцям вже майже нереально – залишається вигризати другу сходинку у відборі, а потім вигравати два матчі в плей-оф

ЧС-2022 і збірна України. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Reuters

Наступний чемпіонат світу з футболу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі. Потрапити туди збірній України буде вкрай важко, адже турнірний спадок від Андрія Шевченка новому тренеру "синьо-жовтих" дістався не найкращий.

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ХТО ПОТРАПЛЯЄ НА ЧС-2022 ВІД ЄВРОПИ

Напряму – тільки переможці 10 відбіркових груп.

Збірна України в березні подарувала було надію вболівальникам на те, що може поборотися за першу сходинку, зігравши в Парижі з Францією внічию 1:1. Проте подальші, вже домашні, нічиї з фінами (1:1) і казахстанцями (1:1) майже позбавили українців шансів на виграш групи.

Тут би другу сходинку посісти...

Розклад збірної України у відборі

  • 1 вересня. Казахстан – Україна
  • 4 вересня. Україна – Франція
  • 9 жовтня. Фінляндія – Україна
  • 12 жовтня. Україна – Боснія і Герцеговина
  • 16 листопада. Боснія і Герцеговина – Україна

Збірна України / Фото: Getty Images

ХТО ЩЕ ПОТРАПЛЯЄ НА ЧС

Якщо посядемо другий рядок, нас чекає плей-оф за потрапляння на катарський "світ"-2022. У цьому плей-оф за три путівки на ЧС посперечаються відразу 12 збірних. 10 – ті, що посіли другу сходинку у відбіркових групах. Ще дві – найкращі переможці груп Ліги націй-2020/21, які не вийшли на чемпіонат світу через європейську кваліфікацію і не заробили в ній путівку до "стиків".

Таблиця других сходинок відбору ЧС-2022

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Збірна України / Фото: Reuters

ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ ПЛЕЙ-ОФ

Дванадцять команд будуть поділені на три шляхи, в кожному відубудуться півфінал (24-25 березня) і фінал (28-29 березня), що складаються з одного матчу. Три переможці "стиків" і потраплять до фінальної стадії ЧС-2022.

Півфінальні матчі плей-оф відбудуться на полях команд, які посядуть перші шість місць в таблиці других збірних відбору. Місце проведення фіналів визначить жереб.

ОТЖЕ

Щоб потрапити на ЧС-2022, збірный України в боротьбі з Фінляндією і Боснією і Герцеговиною потрібно зберегти за собою другий рядок у відборі, а потім ще виграти два матчі плей-оф у суперників рівня Швейцарії та Чехії.

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