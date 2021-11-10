Як у Колліни! Стала відома зарплата нового куратора арбітражу УАФ Ріццолі

Нікола Ріццолі та Андрій Павелко / Фото: Facebook

Ріццолі затвердять куратором суддівського корпусу на засіданні виконкому 17 листопада. 50-річний італієць матиме своїм головним завданням розвиток ВАР, а також формування та зростання всього українського суддівського руху.

Раніше ми писали, що Павелко високо оцінив професіоналізм Ріццолі.

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Італійцю запропонували контракт на два роки з можливістю пролонгації ще на рік, а зарплата буде приблизно такою, як була у Колліни – близько 20 тисяч євро на місяць, повідомляє Meta-ratings.

Ріццолі завершив кар'єру арбітра у 2017 році. Обслуговував фінали Ліги чемпіонів-2013 та чемпіонату світу-2014. Був визнаний найкращим арбітром Євро-2016.

Упродовж чотирьох років Ріццолі керував італійськими суддями, після чого передав ці повноваження Джанлуці Роккі.