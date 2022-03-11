Як служить у поліції в умовах війни зірка українського боксу. Фото від Іванни Крупені

Іванна Крупеня / Фото: Колаж: Сьогодні

На боксерському профі-рингу Іванна провела 13 поєдинків: 8 перемог та 5 поразок. Останній бій – у 2019 році.

Також Крупеня провела три поєдинки у професійному ММА – тут вона не знала поразок, здобувши три перемоги поспіль.

Реклама

Після завершення спортивної кар'єри Крупеня пішла служити до національної поліції. І тепер, в умовах військової агресії російських орків проти України, захищає країну з автоматом у руках.

"Спільний ворог загартовує, як ніколи!!! Цінуємо підтримку. Все буде Україна", – демонструє Іванна фотографії останніх тижнів у своєму Instagram.

Реклама

"Апгрейт авто патрульної поліції":

Реклама

"Наші круті українські дівчата не тільки танк на ходу зупинять, але і русню одним поглядом спалять!"

"Жодна наша битва, страйк, Майдан і тд. не обходятся без волонтерів!! Це герої, які знаходятся втилу і не носять плащів. Але вони роблять неймовірні речі!! Дістають все що необхідно, рятують і годують, зігрівають і заспокоюють! Це величезний вклад в нашу перемогу!! Разом ми сила!".

"Це були найщиріші побажання в житті … Дякую Вам чоловіки, що поруч з Вами можу бути жінкою!"

Читайте також: Зірка українського боксу зі зброєю в руках готова зустріти окупанта