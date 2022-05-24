Як вплине війна на матч Україна – Шотландія? Відповідь тренера

Кларк упевнений, що війна не позначиться на результаті матчу з Україною

1 червня збірна України зіграє стиковий матч ЧС-2022. Головний тренер шотландців Стів Кларк уже назвав футболістів, які готуватимуться до цього поєдинку.

Кларк упевнений, що війна ніяк не вплине на гру. Обидві команди думатимуть лише про поїздку на чемпіонат світу.

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"Всі кажуть, що Україна буде дуже мотивованою. Але я думаю, ви побачите, що у наших хлопців теж є мотивація поїхати до Катару. Ми довго чекали на цю можливість. Такій країні, як Шотландія, складно пройти кваліфікацію на чемпіонат світу.

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Війна в Україні? Це не вплине на гру. Це гра у футбол. Усі в Європі продемонстрували велику солідарність із Україною. Ми провели гру проти Польщі, де зібрали для них гарну суму. Ми знаємо, що ситуація в їхній країні жахлива. Але це гра у футбол. Вони хочуть перемогти і ми хочемо перемогти", – цитує Кларка Футбол 24.

Раніше ми писали, що у Брюсселі заборонили проводити матч збірної України. Наша команда хотіла зіграти товариський поєдинок із ДР Конго.