Як потрапити на заборонений об'єкт у Китаї – і випити кави: особистий досвід

Їдальня в олімпійському селищі / Фото: Любомир Луканюк

Характерна риса будь-якої Олімпіади – це хаос. Коли права рука не знає, що робити лівою.

Після церемонії відкриття Ігор у гірський кластер відправили спеціальний поїзд, завантаживши до нього як спортсменів, так і журналістів.

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А на станції прямо на платформу заїхали автобуси, куди люди у формі мало не руками заштовхували всіх, хто прибув.

Далі – веселіше. Автобуси поїхали в олімпійське селище, куди вхід журналістам суворо заборонено.

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Зупинивши групу ЗМІ на КПП місцеві правоохоронці були вкрай спантеличені. І покарати не можна, і відпустити не можна.

На 20-градусному морозі більше години на вулиці з'ясовували, як бути далі. Хто візьме відповідальність за депортацію преси готелями.

Коли вже всі замерзли від холоду, правоохоронці зглянулися і пустили в коридор першого об'єкта, що попався. Ним виявилася олімпійська їдальня.

З кожного негативного випадку слід вичавлювати максимум позитиву. Тому вмикаю "мій твоя не розуміє" і пробираюся на об'єкт.

Роздивившись, беру смартфон і обходжу будинок по периметру. Особливо не нахабнію, це загрожує серйозними наслідками. Але здалеку знімаю, чим пригощають майбутніх чемпіонів.

Частину кухні вже закрито. На вулиці 2:00 після опівночі. Там, де відкрито, можна поживитися пастою, рисом, салатами, піцою, бобами. Багато овочів та фруктів, випічка, морозиво.

Декілька автоматів, де можна приготувати чай, каву та інші кавові напої. Холодильники забиті водою та соками.

Нахабнішаю трохи більше і замовляю їжу. Помилка організаторів має чимось компенсуватися.

Паста, піца, сік, морозиво. А зверху ще флет уайт. Гуляти так гуляти.

Історія закінчилася лише о 3:30, коли організатори таки підігнали автобус та розвезли заблукалих журналістів додому.