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5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
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Як він міг? Роналду не забив із метра (відео)

Андрій Трофімов
20 лютого, 18:56
Манчестер Юнайтед на виїзді обіграв Лідс 4:2, але зірковий нападник переможців Кріштіану Роналду при цьому примудрився зганьбитися

Криштіану Роналду / Фото: Reuters

У неділю, 20 лютого, у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здолав Лідс 4:2, але лідер МЮ Криштіану Роналду, як це часто буває останнім часом, не забив.

Хоча як можна було не забити на 26-й хвилині за рахунку 0:0, вболівальники МЮ не збагнуть.

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Французький одноклубник португальця Поль Погба викотив м'яч Криштіану, наче на блюдечку, але Роналду з метра не зміг вразити ціль, влучивши м'ячем у воротаря Лідса.

Зазначимо, що 2022-й у Криштіану Роналду складається не найкращим чином. Спочатку португалець повторив свій антирекорд 13-річної давнини – шість матчів без голів.

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А потім потрапив у скандал, плюнувши у спину своєму одноклубнику Еланзі.

Плювок у спину – від Роналду дісталося Еланзі / Фото: Daily Express/ Sport