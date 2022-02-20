Як він міг? Роналду не забив із метра (відео)

Криштіану Роналду / Фото: Reuters

У неділю, 20 лютого, у матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед здолав Лідс 4:2, але лідер МЮ Криштіану Роналду, як це часто буває останнім часом, не забив.

Хоча як можна було не забити на 26-й хвилині за рахунку 0:0, вболівальники МЮ не збагнуть.

Реклама

Французький одноклубник португальця Поль Погба викотив м'яч Криштіану, наче на блюдечку, але Роналду з метра не зміг вразити ціль, влучивши м'ячем у воротаря Лідса.

Зазначимо, що 2022-й у Криштіану Роналду складається не найкращим чином. Спочатку португалець повторив свій антирекорд 13-річної давнини – шість матчів без голів.

Реклама

А потім потрапив у скандал, плюнувши у спину своєму одноклубнику Еланзі.