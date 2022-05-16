Як на Євробаченні: Реал оригінально виставив оцінку українському воротареві

Найвищий бал від Реалу за пенальті / Фото: Колаж: Сьогодні

Андрій Лунін став героєм матчу Кадіс – Реал. Українець у віці 23 роки та 93 дні став наймолодшим голкіпером мадридської команди, який зумів відбити пенальті у Ла Лізі.

Гра завершилася з рахунком – 1:1. А після матчу в Instagram Реалу з'явився запис:

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"Наші 12 балів... Андрію Луніну".

Це пряме відсилання до Євробачення, яке Україна виграла на вихідних. Перемогу здобув гурт Kalush Orchestra.

До речі, дружина Олександра Усика вже запропонувала наступного року провести пісенний конкурс в українському Криму.

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Результат матчу не мав турнірного значення для Королівського клубу, який ще за чотири тури до закінчення чемпіонату став переможцем турніру.

А 28 травня Реал спробує виграти Лігу чемпіонів. У Парижі відбудеться фінал проти Ліверпуля.