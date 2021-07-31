Як чотири Шеви! Бенфіка повісила на Яремчука гігантський цінник

Португальський клуб в контракті з українським нападником Романом Яремчуком прописав суму відступних з вісьмома нулями – і це не в гривні, а в євровалюті

Андрій Шевченко і Роман Яремчук / Фото: Getty Images, Twitter

У суботу, 31 липня, Роман Яремчук став гравцем Бенфіки, куди перебрався з Гента за 17 млн євро.

При цьому просто космічний відсоток з угоди має отримати колишній клуб футболіста, київське Динамо. Мова про 5 мільйонів євро!

Утім, на цьому гігантські цифри в угоді Орлів (прізвисько Бенфіки) з 25-річним форвардом збірної України не закінчуються.

Роман Яремчук і Руй Кошта / Фото: Facebook

Як повідомляє португальське видання Record, клаусула Яремчука склала 100 мільйонів євро! Це як чотири Андрія Шевченка – якщо брати гроші, за які свого часу той перейшов з Динамо до Мілана.

Проте фантастичною сума в 100 млн євро відступних за Яремчука видається тільки на папері.

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ЩО ТАКЕ КЛАУСУЛА

Це сума, за яку Бенфіка зобов'язана буде відпустити Яремчука в інший клуб. Припустімо, захоче купити Романа лондонський Челсі. "100 млн євро – і він ваш", – кажуть у Бенфіці.

Насправді ж гравці вкрай рідко переходять до інших клубів за суму, яка дорівнює клаусулі. Майже ніколи. Зазвичай в ході переговорів сходяться на інших, менш значних, цифрах.

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Хоча Бенфіка, відома як один з найкращих клубів світу, що працюють на продаж, точно постарається на Яремчукові заробити. Поки найдорожчий трансфер лісабонців "на вихід" – Жоао Фелікс в Атлетіко в 2019-му за 127 млн євро.

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