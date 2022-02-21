До Інгульця готові: Динамо завершило збори вольовою перемогою (відео)

Динамо завершує збори перемогою / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"
Латвійський РШФ першим відкрив рахунок на 21 хвилині зустрічі. Динамівці змогли відігратися лише у середині другого тайму, але одразу ж вийшли вперед. Цей рахунок протримався до фінального свистка.
Динамо – РФШ – 2:1
Голи: Ванат (65), Шапаренко (67) – Мареш (21)
Динамо: Бущан (Нещерет, 46), Кендзьора, Забарний, Сирота (Попов, 74), Дубінчак (Караваєв, 46), Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський (Гармаш, 77), де Пена (Вітіньо, 46), Беседін ( Ванат, 46, Шкурін, 72)
Зазначимо, що чемпіон Латвії 2021 року було засновано лише 17 років тому, а генеральним директором клубу є колишній форвард Динамо Маріс Верпаковскіс.
Матчі київського Динамо на зборах
- 21.01. Динамо – Атлетіко Пульпіленьйо (Іспанія) – 4:0
- 22.01. Динамо – Расінг Уніон (Люксембург) – 4:0
- 25.01. Динамо – Реал Мурсія (Іспанія) – 3:1
- 27.01. Динамо – Буде-Глімт (Норвегія) – 1:1
- 31.01. Динамо – Лудогорець (Болгарія) – 4:1
- 02.02. Динамо – Чукарічки (Сербія) – 3:2
- 04.02. Динамо – Левськи (Болгарія) – 1:1
- 07.02. Динамо – Рудар (Чорногорія) 1:0
- 08.02. Динамо – Динамо Тбілісі (Грузія) – 1:0
- 10.02. Динамо – Широкі Брієг (Боснія та Герцеговина) – 4:1
- 13.02. Динамо – Інджія (Сербія) – 4:0
- 15.02. Динамо – Кайрат (Казахстан) 4:0
- 17.02. Динамо – Валмієра (Латвія) – 2:0
- 19.02. Динамо – Пахтакор (Узбекистан) – 0:0
Кияни повертаються до України, а вже 26 лютого проведуть матч Прем'єр-ліги проти Інгульця. До речі, зустріч пройде в Києві, оскільки стадіон у Петровому поки що не готовий.