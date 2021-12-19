До біса пенсія! Я повернуся влітку! Чісора вимагає реваншу

Дерек Чісора не збирається залишати бокс / Фото: Instagram

Вночі в Манчестері відбувся видовищний бій-реванш між британцем Дереком Чісорою та Джозефом Паркером. Новозеландець тричі відправляв Чісору в нокдаун, але той щоразу примудрявся вижити.

У результаті судді одноголосно присудили перемогу 29-річному Джозефу Паркеру.

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Відразу після поєдинку Чісора розвіяв чутки про завершення кар'єри, написавши відповідний пост у своєму Instagram.

"До біса завершення кар'єри. Я повернуся влітку, с*ка", – написав британець.

Додамо, що Дерек Чісора зазнав 12-ї поразки за 32 перемог.

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Нагадаємо, перший бій між Паркером та Чісорою за титул WBO Interсontinental, 1 травня, також завершився перемогою новозеландця, але роздільним рішенням суддів.

Зазначимо, що восени минулого року Дерека Чісору також за очками здолав українець Олександр Усик.

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