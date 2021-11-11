11 листопада 19:30
Україна 1
Болгарія 1
12 листопада 19:45
Італія --
Швейцарія --
13 листопада 14:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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До батюшки, Кашпіровського чи бабці: Збірній України радять сходити зняти прокляття

Олександр Трикіша
11 листопада, 23:22
Відомий український агент В'ячеслав Заховайло з гумором відреагував на нічийний результат у товариському матчі між Україною та Болгарією в Одесі

Збірній України порадили сходити до бабки / Фото: УАФ

Україна перебила болгар, але ледве забрала ноги – із чотирьох голів арбітр зарахував лише один, зате суперник забив першим же потраплянням у площину.

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"Незважаючи на рахунок, гра мені сподобалася. Тотальна перевага .... Хочу порадити гравцям, і всьому тренерському штабу, сходити до церкви до батюшки, або до Кашпіровського, а ще краще до "бабці". Щось пороблено...", – написав Заховайло в Facebook.

На коментар Заховайло відреагував колишній футболіст Динамо Віталій Самойлов. Виявляється навіть легендарний Валерій Лобановський брав на озброєння церковні обряди.

"Слава, 1997 року, перед ЛЧ, Валерій Васильович Лобановський зібрав нас і прийшов батюшка. Провів ритуал, оббризкав нас водою своєю, і того року успішно обіграли Барсу та інших. Реальність!", – написав він нижче.

Валерій Лобановський

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Зазначимо, що головний тренер збірної України Олександр Петраков задоволений нічиєю в Одесі: "Гратимемо так з Боснією – будемо на чемпіонаті світу".