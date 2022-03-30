Витончений подарунок для зрадника. Тимощука "привітала" Луцька міськрада

Тимощука позбавили звання "Почесний громадянин міста Луцьк" / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу 30 березня 2022 року виповнюється 43 роки Анатолію Тимощуку, який став національним зрадником, та продовжує працювати на благо країни-агресора у команді Зеніт Санкт-Петербург.

Анатолій Тимощук на тренуванні Зеніту / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

Реклама

Ідеальний "подарунок" Анатолію вигадали в Україні. Депутати міськради його рідного Луцька саме сьогодні проголосували за позбавлення Тимощука звання "Почесний громадянин міста Луцька". Про це прес-служба Міської ради повідомила на своєму офіційному сайті .

" У той час, коли Україна страждає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви з цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора. . Таким свідомим вибором продовжує працювати на окупантів та дискредитує високе звання "Почесний громадянин міста Луцька"

На відміну від дій сина, отець Анатолія Тимощука захищає Україну в лавах тероборони .

Читайте також : Екс-менеджер Анатолія Тимощука розкрив деяку правду про екс-гравця національної збірної України.