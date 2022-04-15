Відомий телеведучий продає футболку Пеле на аукціоні заради України (фото)

Андрій Бедняков продає футболку з автографом Пеле

Українські знаменитості продовжують допомагати нашій армії та переселенцям в умовах війни проти Росії. Особливо популярними є аукціони, де відомі люди продають ексклюзивні речі.

Наприклад, футболіст Шахтаря Данило Сікан виставив на продаж медаль чемпіона світу. Виручені 21 тисячі доларів відправили на допомогу Україні. Ця ідея також надихнула на аукціон відомого телеведучого Андрія Беднякова.

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Колишній ведучий програми "Орел і Решка" виставив продаж футболку збірної Бразилії від "короля футболу" Пеле, який поставив на ній автограф. Аукціон проходить на сторінці Беднякова в Instagram.

Андрій повідомив, що має велику колекцію футболок і тепер настав час її зменшувати. Усі виручені кошти телеведучий направить на ЗСУ та переселенцям із Маріуполя.

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До речі, Бідняков сам є уродженцем міста з берега Азова та підтримує донецького Шахтаря. Він не раз був помічений на матчах донеччан, а також знімався на YouTube-каналі Артема Мілевського.