Відомий боєць ММА побив дівчину та зламав їй руку

Артур Кулінський

25-річний Кулінський вже не вперше потрапляє у скандальні хроніки. 30-річна дівчина багато разів терпіла побої від файтера – Кулінський бив її на ґрунті ревнощів. Усе закінчилося попаданням до лікарні зі зламаною рукою. Постраждалу прооперували та вставили металевий штифт.

Раніше ми писали, що зірка UFC Конор Макгрегор побив діджея Франческо Факкінетті.

Реклама

Дівчина вирішила, що розлучиться з Кулінським, але він знайшов її на вулиці і бійка повторилася. Юрист Катерина Гордон заявила, що поліцейські, яких викликала постраждала, попросили бійця про спільне фото, повідомляє Super. Адвокат зазначила, що дівчина написала заяву.

Раніше Кулінський розповідав, що проводить поєдинки в алкогольному та наркотичному сп'яненні, сидів у в'язниці та й йшов до монастиря.