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Чорноморець --
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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Вольфсбург --
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Відомого тренера звільнили за секс-скандал 11-річної давності

Павло Василенко
30 жовтня, 09:15
Джоель Кенневіль подав у відставку з посади головного тренера Флориди після того, як був залучений до незалежного розслідування у справі про сексуальне насильство в Чикаго в 2010 році

Джоель Кенневілль / Фото: AFP

Рішення про звільнення було ухвалено після зустрічі, на якій були присутні комісар НХЛ Гері Беттмен, його заступник Білл Дейлі, генеральний менеджер Флориди Білл Зіто та президент клубу Метью Колдуелл.

Раніше ми писали, що дружина зіркового канадського хокеїста Сан-Хосе Шаркс Евандера Кейна, Ганна Кейн, звинуватила чоловіка у численних випадках домашнього насильства.

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Раніше в НХЛ стався великий скандал із звинуваченнями у домаганнях сексуального характеру. Колишній хокеїст Чикаго Кайл Біч заявив, що зазнав насильства з боку відеотренера Блекхокс Бреда Олдріча у травні 2010 року. Ця гучна історія і призвела до відставки коуча Флориди Джоеля Кенневілля – він тренував Чикаго у 2010 році.

"НХЛ згодна з рішенням Джоела Кенневілля піти у відставку з посади головного тренера Флориди. У своїй колишній ролі головного тренера Чикаго містер Кенневіль разом з іншими членами тодішнього керівництва клубу неправильно розглянув заяву колишнього гравця Кайла Біча, який звинувачував у сексуальному насильстві відеотренера Бреда Олдріча", – наводить слова Беттмена офіційний сайт НХЛ.

Подібні неприємні історії розгоряються у спорті дедалі частіше. Раніше прогримів інцидент із домаганнями у жіночому футболі – тренер примушував футболісток до сексу під час його роботи у кількох лігах та командах з 2010 року.