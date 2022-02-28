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Зальцбург --
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Шахтар --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Колос --
Динамо --
12 березня 00:00
Шахтар --
Минай --
12 березня 00:00
Ворскла --
Зоря --
12 березня 00:00
Верес --
Десна --
12 березня 00:00
Дніпро-1 --
Металіст 1925 --
12 березня 00:00
Львів --
Рух --
12 березня 00:00
Олександрія --
Чорноморець --
12 березня 00:00
Маріуполь --
Інгулець --
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Ізолювати Росію від світового спорту! Вогняний ультиматум Зінченка

Сергій Шаховець
28 лютого, 22:11
Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вимагає застосувати до країни-окупанта найжорсткіші санкції

Росія має бути ізольована від світового спорту, вважає Олександр Зінченко / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Міжнародна спортивна спільнота має повністю виключити всі контакти з Росією та її спортсменами, йдеться у заклику Олександра Зінченка. Тільки такі крайні заходи можуть зупинити божевільного диктатора.

"Ми вимагаємо від міжнародної спортивної спільноти:

  • Виключити Росію із усіх спортивних міжнародних органів управління.
  • Заборонити будь-яким російським спортсменам брати участь у будь-яких міжнародних змаганнях.
  • Припинити продаж прав на трансляцію міжнародних спортивних змагань російським ЗМІ.
  • Заборонити російським компаніям бути спонсорами міжнародних змагань та клубів.
  • Підтримайте Україну інформацією! Приєднуйтесь до обміну достовірною інформацією про дії країн-агресорів!", – написав Зінченко у себе Instagram.

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Раніше вболівальники Манчестер Сіті та Евертона провели акцію на знак солідарності з Україною. Під час оплесків десятків тисяч уболівальників на стадіоні на підтримку України ні Зінченко, ні Миколенко не змогли стримати емоцій, заплакавши.