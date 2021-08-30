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Згвалтував неповнолітню. Футболіста Олімпіакоса заарештували в Греції

Андрій Трофімов
30 серпня, 15:33
17-річна дівчина звернулася в поліцію і розповіла, що футболіст Рубен Семеду напоїв її і відвіз додому, де згвалтував

Рубен Семеду грає у Греції два роки

Захисника грецького Олімпіакоса Рубена Семеду заарештували в Греції. Футболіста звинувачую у згвалтуванні 17-річної дівчини.

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Як пише сайт Sport24.gr, вчора неповнолітня дівчина звернулася в поліцію і повідомила, що зустріла Семеду в барі в Оропосі. Там футболіст напоїв її і відвіз до себе додому, де згвалтував.

На цей момент 27-річний португальський футболіст знаходиться під вартою і дає свідчення.

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Нагадаємо, Рубен Семеду виступає за Олімпіакос з 2019 року. У минулому сезоні футболіст взяв участь в 30 матчах чемпіонату Греції, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Раніше Семеду виступав за такі клуби, як Спортинг, Вільярреал, Уеска, Ріу Аве...

Раніше ми розповідали, що оголені дівчата зробили селфі з Уейном Руні, поки він спав.

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