Побив українця і вкрав чайові: чемпіона світу з боксу заарештували за пограбування

Джерман Чарлі побив Сергія Дерев'янченка, а потім пограбував ыофіціанта / Фото: Instagram

31-річний Чарло був заарештований в середу вранці, однак пізніше його випустили під заставу. Адвокат боксера спростовує всі звинувачення.

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16 липня Чарлі напав на офіціанта і забрав у нього чайові. Інцидент стався після того, як кредитна картка Чарлі була неодноразово відхилена.

Потім боксер звинуватив офіціанта в спробі вкрасти його кредитну картку і вихопив у нього блокнот, де було посвідчення і готівка, повідомляє ksat.com.

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Після цього Чарлі і його друзі покинули заклад і поїхали на автобусі-лімузині. Одна з офіціанток отримала травму гомілки, коли один з друзів боксера настав їй на ногу.

Чарлі завоював чемпіонський титул в червні 2019 року, а у вересні 2020-го успішно захистив пояс, перемігши українця Сергія Дерев'янченка. На рахунку американця 32 перемоги і жодної поразки.