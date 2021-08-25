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Побив українця і вкрав чайові: чемпіона світу з боксу заарештували за пограбування

Олександр Трикіша
25 серпня, 21:33
Чемпіон світу за версією WBC в середній вазі американець Джермалл Чарло заарештований поліцією за звинуваченням у пограбуванні. Так боксер відпочив зі своїми друзями в місцевому барі

Джерман Чарлі побив Сергія Дерев'янченка, а потім пограбував ыофіціанта / Фото: Instagram

31-річний Чарло був заарештований в середу вранці, однак пізніше його випустили під заставу. Адвокат боксера спростовує всі звинувачення.

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16 липня Чарлі напав на офіціанта і забрав у нього чайові. Інцидент стався після того, як кредитна картка Чарлі була неодноразово відхилена.

Потім боксер звинуватив офіціанта в спробі вкрасти його кредитну картку і вихопив у нього блокнот, де було посвідчення і готівка, повідомляє ksat.com.

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Після цього Чарлі і його друзі покинули заклад і поїхали на автобусі-лімузині. Одна з офіціанток отримала травму гомілки, коли один з друзів боксера настав їй на ногу.

Чарлі завоював чемпіонський титул в червні 2019 року, а у вересні 2020-го успішно захистив пояс, перемігши українця Сергія Дерев'янченка. На рахунку американця 32 перемоги і жодної поразки.

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