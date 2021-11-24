24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Через Україну? Найкращий тренер Європи відмовився очолити МЮ

Олег Люлька
24 листопада, 14:27
Роберто Манчіні, під керівництвом якого збірна Італії виграла чемпіонат Європи, відмовився кинути її заради роботи біля керма манкуніанців

Роберто Манчіні / Фото: AFP

Манчестер Юнайтед, який минулими вихідними звільнив Уле Гуннара Сульшера, запропонував стати новим тренером команди коучу італійської збірної Роберто Манчіні.

Але 56-річний фахівець відповів відмовою.

Реклама

Про це повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк у себе в Twitter.

Роберто Манчіні заявив керівництву МЮ, що його пріоритет нині – вивести збірну Італії на чемпіонат світу-2022 у Катарі. У березні на "Скуадру адзурру" чекають стикові матчі. І одним із потенційних суперників італійців є Україна – жеребкування відбудеться 26 листопада.

Роберто Манчіні / Фото: Reuters

Реклама

Також не варто забувати, що з 2009 до 2013 року Манчіні очолював Манчестер Сіті – і призначення коучем МЮ зробило б його ворогом для фанів колишньої команди.

Щодо МЮ, то до шорт-листа претендентів на посаду головного тренера Юнайтед входять Унаї Емері (Вільярреал), Маурісіо Почеттіно (ПСЖ), Хулен Лопетегі (Севілья) та Брендан Роджерс (Лестер).

Як ми писали раніше, Зінедіна Зідана до МЮ не пустила дружина.

Реклама

Огляд останньої гри МЮ за Сульшера