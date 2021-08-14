14 серпня 17:00 Про матч
Верес 1
Ворскла 1
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Через смерть! Кінний спорт погрожують прибрати з Олімпіади

Олег Люлька
14 серпня, 17:55
Правозахисна організація People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за етичне поводження з тваринами) закликала МОК виключити кінний спорт з програми Ігор

Кінний спорт на Іграх-2020 у Токіо / Фото: Reuters

PETA звернула увагу на низку інцидентів під час Олімпіади в Токіо. Зокрема, одного з коней приспали через травму, отриману на змаганнях. Також під час Ігор дискваліфіковали тренерку німецької збірної з п'ятиборства Кім Райзнер – за грубе поводження з іншим тваринам.

"Олімпійські ігри мають показувати змагання між людьми, а не здатність лякати і травмувати коней, які не хочуть брати участь в змаганнях, але виконують роботу часом ціною власного життя"

"Так само, як Ігри еволюціонували і почали включати в себе сучасні види спорту – такі як скейтбординг, PETA закликає МОК залишити в підручниках історії образливі змагання з кінного спорту", – заявила президент організації "Люди за етичне поводження з тваринами" Інгрід Ньюкірк

Відзначимо, що змагання з кінного спорту на літніх Олімпіадах вперше з'явилися в Парижі-1900 і з тих пір включалися до програми кожних наступних Ігор, крім Сент-Луїса-1904 і Лондона-1908.

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Нагадаємо, що на недавніх Іграх у Токіо 14-річний кінь Jet Set 22-річного швейцарського жокея Робіна Годеля зазнав травми під час проходження бар'єру в лісосмузі в рамках командного триборства.

Коневі надали екстрену ветеринарну допомогу на трасі, тварину в спеціальній машині швидкої допомоги перевезли в клініку, але травми виявилися несумісними з життям.

За згодою власників і спортсмена коня вирішили приспати.

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